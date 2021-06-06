Запашный рассказал, какими были последние слова актера Артема Анчукова

Запашный рассказал, какими были последние слова актера Артема Анчукова
Артем Анчуков. Фото: instagram.com/artem_anchukov

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о последнем разговоре с актером Артем Анчуковым, который умер от коронавируса.

«Последнее что он мне сказал: «Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился»! Друг мой, земля тебе пухом», — написал он у себя в Instagram.

От том, что актер театра и кино Артем Анчуков стало известно в воскресенье, 6 июня.

Грустную новость сообщила певица Татьяна Буланова в соцсети.

— Артём… — подписала вокалистка фото актера у себя в Instagram. В комментариях она написала, что Артема Анчукова не стало «сегодня утром». Причиной смерти, по её словам, стали осложнения после коронавируса.

Дата и место прощания будут названы позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судьба многих актеров из «Улиц» сложилась не завидным образом. Так, в январе 2021 года полиция задержала 62-летнего Никиту Струкова, принимавшего участие в съемках детективного сериала.

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