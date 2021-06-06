В Петербурге за апрель резко вырос выпуск машин

В Петербурге за апрель резко вырос выпуск машин
В Петербурге начали выпускать больше автомобилей. Фото: pixabay.com

За четыре месяца 2021 года с конвейера сошли 124,1 тысяча автомобилей.

В Санкт-Петербурге за последние месяцы выросло количество выпускаемых автомобилей. Так, в апреле 2021 года было выпущено в десять раз больше машин, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня, 6 июня, пишет «Фонтанка».

Известно, что за текущий год в Петербурге с конвейера сошли 124,1 тысячи автомобилей, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Напоминаем, что недавно в Северной столице построили новый производственный корпус «Hyundai».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотоциклист попал в больницу после ДТП с автомобилем на перекрестке Дунайского и Бухарестской.

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