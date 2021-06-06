В Петербурге снизилась рождаемость и повысилась смертность

В Петербурге снизилась рождаемость и повысилась смертность
В Петербурге стали меньше рожать. Фото: pixabay.com

За текущий год в городе умерло 5666 человек.

В Санкт-Петербурге в 2020 году умерло более 15,4 тысяч человек. С начала 2021 года скончались еще 5666 человек. Таким образом, смертность увеличилась примерно на 37%. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в Петростате.

При этом в городе упала рождаемость. За один и тот же период в этом и прошлом году на свет появилось разное количество детей – в 2021 году 12,1 тысяч, а в 2020 году – 13,2 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга будут бороться с абортами для повышения рождаемости. По его мнению, «печальная статистика по абортам печалит большинство нормальных людей».

новости СПб петростат рождаемость смертность


 

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