В Петербурге на реке Пряжка появился домик для уток

В Петербурге на реке Пряжка появился домик для уток
В домике смогут жить две утиные семьи. Фото: скриншот Instagram

В нем смогут поселиться только две семьи.

В Санкт-Петербурге на реке Пряжка установили домик для уток, в котором смогут поселиться две семьи. Об этом рассказали создатели проекта «Водная линия» в Instagram-аккаунте.

Известно, что домик смастерил художник Александр Горынин. Он сделал его максимально похожим на человеческий. У уток будет не только дом, но также собственный сад, терраса, окна и свет. Известно, что утки смогут спрятаться там от кошек и крыс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Польше намерены уничтожить 6 млн кур, гусей и уток из-за птичьего гриппа. С 1 января по 19 апреля в стране было зафиксировано 202 очага птичьего гриппа, 69 из них — в Великопольском воеводстве, в котором находилось более 1,5 млн птиц, 64 — в Мазовецком воеводстве, где было 3,7 млн голов птицы.

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