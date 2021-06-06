Экс-вратарь «Зенита» рассказал, как его дочь сдавала в комиссионный магазин вещи матери

Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Сейчас девушка проходит лечение от наркозависимости в реабилитационном центре.

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, как его дочь сдавала в комиссионный магазин вещи покойной матери. Об этом пишет «СтарХит».

Он отметил, что девушка продала сразу несколько вещей, в том числе кошелек и сумку. Также она вынесла из дома вещи брата, что стало причиной для конфликта в семье. Малафеев, узнав об этом, выкупил все вещи, но не стал забирать то, что досталось дочери по наследству.

«Если Ксюша не ценит то, что принадлежало ее маме, то это хорошо показывает ее отношение»,

— поделился Малафеев.

Футболист уверен, что у его дочери есть психические проблемы, поэтому он не чувствует злости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малафеев отправил дочь в реабилитационный центр.