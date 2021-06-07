У мотоциклистки после встречи с автоледи на проспекте Славы перелом ноги

У мотоциклистки после встречи с автоледи на проспекте Славы перелом ноги
Во Фрунзенском районе города в ДТП попала мотоциклиста. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказался сбит мотоциклист.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» во Фрунзенском районе Северной столицы, на перекрестке проспекта Славы и улицы Бухарестская произошло авария с участием мотоцикла.

Известно, что «обидчиком» двухколесного транспортного средства стал белый «Шевроле Круз». Кроме того, отмечается, что у автомобиля номера Краснодарского края.

Сообщается, что за рулет мотоцикла была девушка. В результате ДТП пострадавшую с переломом ноги увезли в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Горелове после столкновения с маршруткой мотоциклист сломал ключицу и ногу.

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