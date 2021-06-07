Ночью с 12 на 13 июня петербургское метро работает без перерыва

Метро в Петербурге будет работать с 12 на 13 ночью. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Метро в Петербурге будет работать с 12 на 13 ночью. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице в ночь с 12 на 13 июня метрополитен будет работать без перерыва в связи с тем, что футбольный матч в рамках проведения Чемпионата Европы поздно закончится. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Сообщается, что после матча на стадионе «Газпром Арена» с 12 на 13 июня 2021 года метрополитен Северной столицы будет работать без ночного технологического перерыва.

Для горожан на вход и выход ночью будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 на станциях «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», «Дунайская».

А также вестибюля 2 станций «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Невский проспект», «Проспект Славы».

Помимо этого, закроют вестибюли станций: «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Садовая».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за подготовки к крупным мероприятиям.