В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за подготовки к крупным мероприятиям

Многие ограничения будут актуальны с 10 июня по 3 июля 2021 года.

В Санкт-Петербурге вовсю готовятся к проведению ряда крупных мероприятий. В связи с этим в центре города будут действовать ограничения движения транспорта, о которых автомобилистам стоит знать заранее, чтобы можно было продумать маршрут. Об этом сообщили сегодня, 1 июня, в комитете по транспорту.

В ведомстве отметили, что большинство изменений будут актуальны до конца июня 2021 года. Их введут в связи с проведением чемпионата Европы по футболу, ПМЭФ и «Алых парусов».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отменены ограничения для грузовиков из-за ПМЭФ-2021 на КАД Петербурга.