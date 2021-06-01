В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за подготовки к крупным мероприятиям

В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за подготовки к крупным мероприятиям
Праздник выпускников "Алые паруса". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Многие ограничения будут актуальны с 10 июня по 3 июля 2021 года.

В Санкт-Петербурге вовсю готовятся к проведению ряда крупных мероприятий. В связи с этим в центре города будут действовать ограничения движения транспорта, о которых автомобилистам стоит знать заранее, чтобы можно было продумать маршрут. Об этом сообщили сегодня, 1 июня, в комитете по транспорту.

В ведомстве отметили, что большинство изменений будут актуальны до конца июня 2021 года. Их введут в связи с проведением чемпионата Европы по футболу, ПМЭФ и «Алых парусов».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отменены ограничения для грузовиков из-за ПМЭФ-2021 на КАД Петербурга.

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