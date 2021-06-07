10 июня на небе Петербурга будет кольцевое солнечное затмение

10 июня на небе Петербурга будет кольцевое солнечное затмение
В Петербурге будет солнечное затмение. Фото: pixabay.com

Буквально через несколько дней, 10 июня жители России в первый раз за полвека за увидят кольцевое солнечное затмение.

Работник Пулковской Обсерватории и кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что в Петербурге не стоит ждать полного солнечного затмения.

Однако возможность его увидеть все же есть. Только для этого придется отправиться в Магадан. Потому как в Северной столице и Ленинградской области затмение перекроет маленький кусочек солнца, то есть исчезнет где-то на четверть.

Отмечается, что если специально не смотреть за небесным телом, то изменений не увидеть.

Кроме того, специалист объясняет, что смотреть невооруженным глазом на солнце нельзя. Сделать это можно только через специальные фильтры.

Кирилл Масленников сообщает, что если посмотреть на объект в 14:00, то это будет как будто бы небольшой кусочек солнца «откусили». Ровно через 15 минут наступит максимальная фаза.

При этом, на освещении это никак не скажется. Потому как тучи гораздо больше закрывают солнце.

В следующий раз затмение ожидают в Северной столице только через 40 лет, в 2061 году. Тогда же оно будет настоящим и полностью закроет солнце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что длительность полного лунного затмения 26 мая составило чуть больше 14 минут.

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