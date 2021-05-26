Длительность полного лунного затмения 26 мая составит чуть больше 14 минут

Длительность полного лунного затмения 26 мая составит чуть больше 14 минут
Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета. Фото: pixabay.com

Полная фаза затмения Луны в момент, когда она будет находиться ближе всего к Земле в 2021 году, продлится 14,5 минуты. Редкое явление в среду смогут наблюдать жители Дальнего Востока.

Полное затмение совпадет с полнолунием и прохождением Луной перигея — ближайшей к Земле точки орбиты, сообщает ТАСС. Такое сочетание событий встречается раз в 12 лет. Затмение продлится с 12:45 до 15:53 мск. В 14:19 мск Луна погрузится в северную часть земной тени.

Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Тень возможно будет голубоватые цвета.

Жители большей части России, включая петербуржцев, не увидят затмение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские дожди сегодня зафиксируют исторический рекорд.

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