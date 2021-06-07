В Пушкинском районе Петербурга загорелась кухня квартиры

Сегодня днём загорелась квартира в Пушкинском районе Северной столицы.

В час дня сорок минут поступила информация о пожаре по улице Ростовская, 19, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Загорелась трёхкомнатная квартира, а точнее её кухня. В два часа дня тринадцать минут огонь локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

К тушению пожара привлекались 4 машины и 15 человек ГУ МЧС по Северной столице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что развозивший наркотики «Мерседес» задержали в Петербурге. Полиция Северной столицы взяла под стражу распространителя наркотиков, который подозревается в развозе экстази на «Мерседесе». Его деятельность заметили сотрудников полиции. Они увидели припаркованный «Мерседес» и решили его проверить. Автомобилист при виде полиции тут же сел в салон и закрыл дверь.