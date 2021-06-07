В Петербурге школьница проломила череп после падения на детской площадке

В Петербурге школьница проломила череп после падения на детской площадке
Ребёнок упал с полутораметровой высоты. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Северной столицы девочка получила тяжёлые травмы во время игры на детской площадке.

Происшествие случилось накануне вечером по улице Тамбасова, 27, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребёнок упал с полутораметровой высоты.

Девочку с травмой головного мозга госпитализировали с серьёзными травмами. Семья полная, на учете не состоит. Проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга загорелась кухня квартиры. Сегодня днём загорелась квартира в Пушкинском районе Северной столицы. В час дня сорок минут поступила информация о пожаре по улице Ростовская, 19, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Загорелась трёхкомнатная квартира, а точнее её кухня. В два часа дня тринадцать минут огонь локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

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