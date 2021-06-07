Почти 16 тысяч петербургских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по математике профильного уровня

Среди направлений, которые выпускники выбирают с учетом своих пожеланий, топ-5 предметов возглавляет профильная математика. Фото: pixabay.com

Среди направлений, которые выпускники выбирают с учетом своих пожеланий, топ-5 предметов возглавляет профильная математика. Фото: pixabay.com

Почти 16 тысяч одиннадцатиклассников сегодня в Северной столице сдают ЕГЭ по профильной математике.

Горожане продолжают сдавать экзамены по предметам по выбору, сообщает комитет по образованию Петербурга. Сегодня для проведения ЕГЭ по профильной математике задействованы 141 пункт на базе школ и 21 на дому.

Среди направлений, которые выпускники выбирают с учетом своих пожеланий, топ-5 предметов возглавляет профильная математика. В 2021 году на ЕГЭ зарегистрировалось более 21 тысячи человек, большая часть — нынешние свежеиспечённые выпускники. ЕГЭ по профильной математике сдают почти 16 тысяч выпускников этого года, чуть больше 1600 выпускников среднего образовательного звена и около 3400 выпускников прошлых лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минпросвещения заявил о планах заменить ЕГЭ. Министерство просвещения России выразило готовность рассмотреть альтернативу Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом заявил глав министерства Сергей Кравцов.