В Петербурге в Пушкинском районе загорелась квартира

В Пушкинском районе Петербурга сегодня загорелась квартира.

Сегодня почти в шесть часов вечера поступила информация о пожаре по Лицейскому переулку, 5, сообщает ГУ МЧС по Северной столице. Так в 2-х этажном здании на 2-м этаже, в 3-х комнатной квартире происходило загорелась распределительная коробка. В двадцать минут седьмого огонь локализировали.

К тушению пожара привлекли 4 машины и 16 человек из МЧС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК проводит обыски в сервисном центре аренды самокатов в Петербурге из-за сбитого человека. Следственный комитет России по городу на Неве продолжается расследование уголовного дела, связанного с небезопасными электросамокатами. Одна из организаций даёт петербуржцам в аренду самокаты, правила управления которых не урегулированы на законодательном уровне.