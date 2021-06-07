Утиная семья потеряла двух малышей из-за спешащего водителя на КАД

Утиная семья потеряла двух малышей из-за спешащего водителя на КАД
Утят заметили на КАД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На КАД в Петербурге утята попали под колеса иномарки, водитель которой решил не сбавлять скорость.

Утиное семейство решило рискнуть и пересечь КАД в Горской и потерпело страшные потери. Подробности случившегося очевидцы рассказали в группе «Мегаполис» соцсети «ВКонтакте».

Водитель Skoda заметил уток и притормозил, но ехавший следом за ним Ford перестроился на соседнюю полосу. В результате три утенка остались лежать на асфальте. Их мама сперва заметалась между шагающими вперед и отставшими детками, но природный инстинкт заставил ее выбрать здоровое большинство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Коломягах несколько дней пытались спасти утку с дротиком в голове. На помощь даже приезжали сотрудники МЧС, но тогда операция по спасению не принесла результата.

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