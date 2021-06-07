Трамп потребовал от Китая репарации в 10 трлн долларов за коронавирус

Трамп потребовал от Китая репарации в 10 трлн долларов за коронавирус
"Китай должен заплатить", — твёрдо решил политик. Фото: pixabay.com
КНР должна заплатить другим государствам «репарации» за пандемию COVID-19 минимум в 10 триллионов долларов, сообщил бывший президент США Дональд Трамп,
Об этом он заявил, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины, сообщает РИА «Новости».
«Китай должен заплатить», — твёрдо решил политик.
Трамп призвал ещё и ввести стопроцентные пошлины на все товары из Китая.
Трамп обвиняет Китай в коронавирусе, Поднебесная это отрицает.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Байдена за «одобрение» газопровода «Северный поток — 2». «Администрация Байдена ценит Америку меньше. 48 тыс. рабочих мест были потеряны из-за принятого Байденом в первый же день президентства решения отменить строительство трубопровода Keystone XL», — цитирует слова Трампа The Sun.
деньги Китай коронавирус репарация США


 

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