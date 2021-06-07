Трамп потребовал от Китая репарации в 10 трлн долларов за коронавирус

Об этом он заявил, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины, сообщает РИА «Новости».

КНР должна заплатить другим государствам «репарации» за пандемию COVID-19 минимум в 10 триллионов долларов, сообщил бывший президент США Дональд Трамп,

Трамп призвал ещё и ввести стопроцентные пошлины на все товары из Китая.