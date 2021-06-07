С начала года более 2,2 млн россиян привились от клещевого энцефалита

С начала года более 2,2 млн россиян привились от клещевого энцефалита
Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

С начала года в России более 2 млн человек привились от клещевого энцефалита. Еще 2,9 млн человек собираются сделать прививку.

С начала года паразиты успели укусить россиян 158,5 раза. Именно столько кровопийц было отправлено в лаборатории на исследования.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в ближайших планах — привить еще 2,9 млн россиян. Пока случаев заболевания инфекциями, передаваемыми иксодовыми клещами, не зарегистрировано.

Напомним, врачи перечислили симптомы укуса инфицированного клеща. Инкубационный период может составлять около месяца, поэтому нужно наблюдать за своим самочувствием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние четыре месяца клещи покусали более 2,2 тысяч человек. При этом покусаны более 500 детей.

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