Доктор Мясников опроверг популярные мифы о целлюлите

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал популярные высказывания о целлюлите.

Специалист рассказал, что многие девушки применяют обертывания для борьбы с «апельсиновой коркой», но он не верит в эффективность такой процедуры. По его словам, данный метод дает временный эффект.

Врач отметил в эфире телеканала «Россия 1», что существует мнение о том, что ношение определенного вида нижнего белья провоцирует появление целлюлита. Однако в действительности это миф.

Для профилактики Мясников посоветовал закаляться холодной водой.

Напомним, доктор Мясников также рассказывал о том, есть ли у женщин возможность избавиться от целлюлита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, от употребления каких продуктов стоит воздержаться, чтобы избежать целлюлита. Кроме здорового питания предотвратить появление целлюлита помогут и физические нагрузки.