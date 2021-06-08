Доктор Мясников опроверг популярные мифы о целлюлите

Доктор Мясников опроверг популярные мифы о целлюлите
Для профилактики телеведущий рекомендует закаляться холодной водой. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал популярные высказывания о целлюлите.

Специалист рассказал, что многие девушки применяют обертывания для борьбы с «апельсиновой коркой», но он не верит в эффективность такой процедуры. По его словам, данный метод дает временный эффект.

Врач отметил в эфире телеканала «Россия 1», что существует мнение о том, что ношение определенного вида нижнего белья провоцирует появление целлюлита. Однако в действительности это миф.

Для профилактики Мясников посоветовал закаляться холодной водой.

Напомним, доктор Мясников также рассказывал о том, есть ли у женщин возможность избавиться от целлюлита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, от употребления каких продуктов стоит воздержаться, чтобы избежать целлюлита. Кроме здорового питания предотвратить появление целлюлита помогут и физические нагрузки.

Александр Мясников целлюлит


 

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