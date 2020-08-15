Доктор Мясников ответил, есть ли способ избавиться от целлюлита

Врач и телеведущий Александр Мясников, известны зрителям как доктор Мясников, рассказал о том, есть ли у женщин возможность избавиться от целлюлита.

Соответствующий вопрос доктору задала телезрительница в эфире канала «Россия 1».

Врач ответил, что единственное решение проблемы с целлюлитом — «завести такого мужчину, которого это не интересует». Доктор добавил, что других ответов на вопрос, как избавиться от «апельсиновой корки», не существует.

Мясников пояснили, что то, что в народе считают целлюлитом, является абсолютной нормой. А в медицине целлюлит — это острое воспаление подкожного жира, которое сопровождается лихорадкой, отеком, покраснением кожи и гноем.

Он также отметил, что у кого-то он есть, а у кого-то его нет — все зависит от генетической предрасположенности. Поэтому он призвал женщин не придумывать себе комплексы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников перечислил опасные мифы о сахарном диабете.