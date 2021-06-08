В России за сутки заболело почти 10 тыс. человек

В России за сутки заболело почти 10 тыс. человек
Коронавирус продолжает набирать обороты в России. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9 977 человек.

Об этом стало известно сегодня, 9 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 145 843 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 379 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 124 496 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 8 883 человека. Общее количество выздоровлений достигло 4 752 085 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Третье место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более чем в половине субъектов России уровень смертности снизился до показателей «докоронавирусного» периода 2020-го года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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