Испания принимает туристов, а Москва вакцинирует мигрантов: новое о COVID-19 в России и мире

Пока Испания открывает страну для вакцинированных туристов, Россия готовится к тому, чтобы начать прививать мигрантов.

Правительство России объявило о начале работы над поручением президента. Владимир Путин давал поручение по вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев от COVID-19 в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что в первую очередь власти рассмотрят возможность проведения прививок трудовым мигрантам и иностранцам, которые находятся на территории России.

К слову, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вакцина «Спутник V» вместе с доставкой стоит около 900 рублей. Всего с начала кампании для вакцинации для россиян закупили уже более 30 млн доз отечественной вакцины, которая была разработана в Центре им. Гамалеи. Пандемия вызвала дополнительное расходы со стороны государства, средства из бюджета выделялись и на вакцинацию.

Кстати экс-президент США Дональд Трамп считает, что компенсировать всем государствам их расходы должен Китай. По его мнению, «репарации» должны составить минимум 10 триллионов долларов.

Испания, между тем, начала принимать туристов из всех стран, которые прошли необходимые этапы вакцинации от COVID-19. Правда, путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну все равно не смогут. Испания пускает только тех, кто привился препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac.