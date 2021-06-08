Юрист назвал летние выплаты для россиян

Юрист назвал летние выплаты для россиян
Специалист назвал летние выплаты для россиян. Фото: pixabay

Этим летом некоторым уроженцам России предоставится возможность получить перерасчет по уже имеющимся пособиям и назначение новых выплат.

Так, в последний летний месяц, с 1 августа в Российской Федерации будет производиться перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые не работают. Об этом сообщил RT генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Отдельные категории граждан России смогут рассчитывать на социальные выплаты и получение новых пособий.

Кроме того, женщинам, которые ждут ребенка и находятся в трудном финансовом положении положена выплата в размере 6350 рублей.

Также, в неполных семьях, где растут дети в возрасте от 8 до 16 лет назначена выплата суммой 5650 рублей. Эти деньги смогут получить только те неполные семьи, которые продолжают оставаться в категории нуждающихся при том, что получают алименты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России на выплаты к учебному года могут рассчитывать более 20 млн детей.

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