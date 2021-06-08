9 июня федеральную трассу «Кола» перекроют

В Ленинградской области 9 июня на несколько часов перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в связи с разводкой моста через Свирь, 9 июня в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Сообщается, что с 11:10 до 13:10 произведут разводку моста через реку Свирь. Это будет сделано для того, чтобы вверх по реке прошел водолазный катер «ВМ-250» высотой 15,7 метра.

Напомним, что мост находится на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

В Управлении сообщают, что движение машин будет полностью закрыто.

Известно, что данный мост является совмещенным, и необходим для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb писала, что на КАД перекроют движение между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе.