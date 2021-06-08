На Королева легковой автомобиль «кинулся под ноги» грузовику

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль оказался под грузовым. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Приморском районе Северной столицы на улице Королева у дома 20 легковая машина Daewoo Nexia «подлезла» под грузовик.

На фотографии, опубликованной очевидцем происходящего, заметно, что ДТП уже огородили специальными знаками, однако сотрудников Госавтоинспекции все еще нет на месте случившегося.

В данный момент не известно есть ли пострадавшие в результате аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге мотоциклист пострадал в дорожно-транспортном происшествии на улице Савушкина.