Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Савушкина

Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Савушкина
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В понедельник утром, 7 июня, в Приморском районе Петербурга скорая помощь работает на месте ДТП с участием мотоцикла.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Все случилось у дома №140 по улице Савушкина. Со слов местных жителей, там произошла автомобильная авария с участием мотоцикла. О втором участнике дорожно-транспортного происшествия свидетели не сообщают.

На месте происшествия работает пожарная бригада и две бригады скорой помощи. Известно, что мотоциклист получил травмы. Состояние пострадавшего уточняется.

Пользователи уточнили, что авария проезду не мешает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у мотоциклистки после встречи с автоледи на проспекте Славы перелом ноги.

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