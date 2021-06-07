Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Савушкина

В понедельник утром, 7 июня, в Приморском районе Петербурга скорая помощь работает на месте ДТП с участием мотоцикла.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Все случилось у дома №140 по улице Савушкина. Со слов местных жителей, там произошла автомобильная авария с участием мотоцикла. О втором участнике дорожно-транспортного происшествия свидетели не сообщают.

На месте происшествия работает пожарная бригада и две бригады скорой помощи. Известно, что мотоциклист получил травмы. Состояние пострадавшего уточняется.

Пользователи уточнили, что авария проезду не мешает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у мотоциклистки после встречи с автоледи на проспекте Славы перелом ноги.