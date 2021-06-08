Ведущего «Пусть говорят» на Первом канале госпитализировали с коронавирусом

Ведущего &#171;Пусть говорят&#187; на Первом канале госпитализировали с коронавирусом
Дмитрий Борисов подхватил коронавирус. Фото: скриншот Instagram

Российского тележурналиста и ведущего ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрия Борисова пришлось госпитализировать в больницу с диагнозом коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что последние несколько дней журналист плохо себя чувствовал, у него были все симптомы коронавируса.

Однако Дмитрий Борисов пытался лечиться самостоятельно.

Но в связи с тем, что у ведущего есть хронические заболевания, врачам показалось целесообразно наблюдать за здоровьем Борисова в больнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих впервые за долгое время появилась перед зрителями в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Женщина перенесла коронавирус.

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