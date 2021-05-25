Алиса Фрейндлих впервые вышла на сцену после перенесенного коронавируса

Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих впервые за долгое время появилась перед зрителями в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Звезда исполнила главную роль в спектакле «Волнение». До выхода на сцену Фрейндлих рассказала, что после болезни чувствует себя «сносно», сообщает 5-tv.ru.

Напомним, 25 декабря Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом. У нее диагностировали 36% поражением легких. 86-летняя актриса проходила лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова.

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