СПб ГКУ «Организатор перевозок» опубликовал первые закупки в рамках перехода на новую маршрутную сеть

347 маршрутов разделили на 20 закупок, которые сформировали по территориальному признаку. Фото: Baltphoto

347 маршрутов разделили на 20 закупок, которые сформировали по территориальному признаку. Фото: Baltphoto

СПб ГКУ «Организатор перевозок» рассказал о первых закупках в рамках перехода на новую маршрутную сеть. Так в июле следующего года 347 автобусных маршрутов начнут работать в новых условиях.

Для работы новой маршрутной сети «Организатор перевозок» объявляет конкурсные процедуры на её обслуживание, сообщает комитет по транспорту. 347 маршрутов разделили на 20 закупок, которые сформировали по территориальному признаку.

Первыми загрузят 10 закупок. Самая крупная закупка потребует от перевозчика сразу 358 автобусов. Самая маленькая состоит из одного маршрута и работать на нём будет 7 автобусов.

Так в аукционах на право обслуживания нашей маршрутной сети смогут принять участие как крупные компании-перевозчики, так и предприятия малого бизнеса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в автобусах Петербурга создали места для многодетных отцов.