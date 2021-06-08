В Сочи полиция проводит проверку из-за фотосессий с крашеными собаками

В Сочи полиция проводит проверку из-за фотосессий с крашеными собаками
Проводится проверка. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в Сочи проводят проверку по факту проведения фотосессий на набережной курорта с выкрашенными и подстриженными под львов собаками.

Ранее в Сети появилось видео с крашенными собаками. Ролик вызвал общественный резонанс и возмущения зоозащитников.

Фотографов опросят полицейские, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УВД по городу. Проводится проверка. В частности, проверяется, было ли допущено грубое отношение к животным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совсем недавно на Гатчинской улице в Красносельском районе Петербурга произошла трагедия: собака, проходя мимо светофора, погибла от удара током. Специалисты СПб ГКУ «ДОДД», ответственного за эксплуатацию светофоров на дорогах города.

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