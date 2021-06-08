В работе крупнейших мировых сайтов произошел глобальный сбой

В работе крупнейших мировых сайтов произошел глобальный сбой
Больше всего жалоб поступило на платформу Twitch. Фото: unsplash

Пользователи мировых интернет-СМИ, различных сайтов и социальных сетей сообщают о неполадках в работе сервисов.

По данным сервиса Downdetector, со сбоем в работе 8 июня столкнулись крупнейшие интернет-ресурсы: Twitch, Reddit, GitHub и Spotify.

Больше всего жалоб поступило на платформу Twitch. О сбоях сообщили почти две тысячи человек. Из них 75% не смогли зайти на сайт, у 21% были проблемы со входом в систему, у остальных не загружались видео.

Сайт Reddit не загружался более чем у 400 человек. Пользователи GitHub и Spotify написали о неполадках при загрузке сайта и авторизацией.

Сбои коснулись сайтов известных изданий и телеканалов. Жалобы поступали на «Би-би-си», The Guardian, The New York Times, Financial Times, BuzzFeed News.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе YouTube зафиксирован сбой.

глобальный сбой неполадки сайты


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе крупнейших мировых сайтов произошел глобальный сбой
В США FDA одобрил к использованию уколы от ожирения
В ГИБДД рассказали, сколько смертельных ДТП произошло с участием электросамокатов
На ПМЭФ-2021 в Петербурге заметили получившего условный срок экс-главу ...
СПб ГКУ «Организатор перевозок» опубликовал первые закупки в рамках ...
Под Волгоградом подростков обстреляли из пневматики у школы
Легковушка сбила пешехода в Пушкине
Для российских школьников введут цифровые профили