В работе крупнейших мировых сайтов произошел глобальный сбой

Больше всего жалоб поступило на платформу Twitch. Фото: unsplash

Больше всего жалоб поступило на платформу Twitch. Фото: unsplash

Пользователи мировых интернет-СМИ, различных сайтов и социальных сетей сообщают о неполадках в работе сервисов.

По данным сервиса Downdetector, со сбоем в работе 8 июня столкнулись крупнейшие интернет-ресурсы: Twitch, Reddit, GitHub и Spotify.

Больше всего жалоб поступило на платформу Twitch. О сбоях сообщили почти две тысячи человек. Из них 75% не смогли зайти на сайт, у 21% были проблемы со входом в систему, у остальных не загружались видео.

Сайт Reddit не загружался более чем у 400 человек. Пользователи GitHub и Spotify написали о неполадках при загрузке сайта и авторизацией.

Сбои коснулись сайтов известных изданий и телеканалов. Жалобы поступали на «Би-би-си», The Guardian, The New York Times, Financial Times, BuzzFeed News.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе YouTube зафиксирован сбой.