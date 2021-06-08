Спасателей, тушивших Невскую мануфактуру, наградят в Петербурге

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Спасателей, тушивших пожар на «Невской мануфактуре», наградят медалями «За содружество во имя спасения».

Медали шести представителям «Российского союза спасателей». вручит вице-губернатор Петербурга Александр Бельский.

Кроме того, 42 благодарственных писем вручат волонтерам, которые помогали доставлять еду и воду спасателям, работавшим на мануфактуре.

Также 27 благодарственных писем отправятся к активным волонтерам, работающим в сфере ЧС Петербурга.

Напомним, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В пожаре, который распространился на 10 тысяч квадратных метров и бушевал почти сутки, погиб 31-летний командир 64-й пожарной части Илья Белецкий, еще трое пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.