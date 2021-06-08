Следком расследует дело об уничтожении захоронения бойцов Красной Армии в Ленобласти

Следком расследует дело об уничтожении захоронения бойцов Красной Армии в Ленобласти
Найдены останки времен ВОВ. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти следователи открыли уголовное дело после того, как рабочие раскопали утерянное захоронение воинов Красной Армии времен ВОВ.

Как сообщили в областном следственном управлении СК, открыто уголовное дело по части 2 статьи 243.4 об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.

Захоронение нашли в поселке Тельмана. Рабочие ООО «Эврика» проводили земляные работы на территории своей организации. Они нашли человеческие кости, но работы не приостановили. Понимая, что это захоронение воинов Красной Армии, рабочие вывезли грунт с непогребенными останками.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК Петербурга начал проверку после обнаружения в парке костных останков.

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