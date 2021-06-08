В Германии прокомментировали решение США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

В Германии прокомментировали решение США не вводить санкции против «Северного потока — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава МИД ФРГ Хайко Маас одобрил решение властей Соединенных Штатов не вводить санкции против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

«Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» являются воодушевляющими сигналами», — цитирует его ТАСС.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

газопровод северный поток - 2 ФРГ


 

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