Между Петербургом и Москвой протянули квантовую линию связи

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, участие в передовых экспериментах со связью говорит о лидерской позиции Петербурга, как города передовых коммуникаций. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, участие в передовых экспериментах со связью говорит о лидерской позиции Петербурга, как города передовых коммуникаций. Фото: пресс-служба Смольного

Между Северной столицей и Москвой протянули квантовую линию связи. Длина волоконно-оптических кабелей составляет более 700 км. При помощи низ с высокой скоростью можно передавать большие объемы информации.

Губернатор Александр Беглов уже позвонил с использованием квантового коммуникационного канала, сообщает Смольный. В видеоконференции участвовали зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и гендиректор «РЖД» Олег Белозеров.

Беглов отметил, участие в передовых экспериментах со связью говорит о лидерской позиции Петербурга, как города передовых коммуникаций.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко же объявил, что квантовая линия связи позволит обеспечить безопасность системы государственного управления и личных данных петербуржцев. Он добавил, что Россия — мировой лидер в этой сфере.

Гендиректор «РЖД» Олег Белозеров отметил, что сеть между Петербургом и столицей создали менее чем за год на базе отечественных технологий в области квантовой оптики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов подтвердил готовность Петербурга начать вакцинацию иностранцев.