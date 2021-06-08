Татьяна Буланова пришла попрощаться с Артемом Анчуковым

Татьяна Буланова пришла попрощаться с Артемом Анчуковым
Артем Анчуков и Татьяна Буланова. Фото: instagram.com/artem_anchukov

В Петербурге 8 июня проходит прощание с актером и шоуменом Артемом Анчуковым.

Отпевание Анчукова прошло в одном из храмов на Васильевском острове, а гражданская панихида проводится в «Тинькофф Арене», где покойный работал ринг-анонсером, сообщает сайт kp.ru.

На прощение с близким другом и коллегой пришла певица Татьяна Буланова.

От том, что актер театра и кино Артем Анчуков стало известно в воскресенье, 6 июня. Грустную новость сообщила певица Татьяна Буланова в соцсети. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Актеру было 39 лет. Перед смертью он сказал, что жалеет о том, что не привился от ковида.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судьба многих актеров из «Улиц» сложилась не завидным образом. Так, в январе 2021 года полиция задержала 62-летнего Никиту Струкова, принимавшего участие в съемках детективного сериала.

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