Макрон отреагировал на инцидент с пощечиной

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с нанесенной ему пощечиной.

Французский президент призвал не позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, подчеркнув, что «они этого не заслуживают», сообщает РИА «Новости».

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно президент Франции получил пощечину от неизвестного мужчины во время поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании.

Инцидент произошел после посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж.

Президент Франции подошел к людям и взял за руку одного из мужчин, но тот размахнулся другой рукой, чтобы дать пощечину Макрону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер Франции Жан Кастекс отреагировал на инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону на публичном мероприятии: нанесен удар демократии.