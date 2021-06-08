В Ленобласти зафиксированы первые случаи клещевого боррелиоза

В Ленобласти зафиксированы первые случаи клещевого боррелиоза
В этом году клещей довольно много. Фото: Pixabay

Один из местных жителей успел заразиться болезнью Лайма.

В Ленинградской области зарегистрировали первые случаи заражения боррелиозом после укуса клеща. Известно, что как минимум один мужчина заразился болезнью Лайма, о чем сообщили в Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в Сосновом Бору. С 31 мая по 6 июня в городе за помощью после встречи с насекомым обратились 26 человек. Один из них заболел боррелиозом. Напоминаем, что в регионе с начала года зарегистрировано более 2,2 тысяч пострадавших, из них 521 человек – это дети. Клещей успели повстречать жители всех 17 районов, но чаще всего за помощью обращаются граждане из Тихвинского, Волховского и Гатчинского районов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года более 2,2 млн россиян привились от клещевого энцефалита.

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