Смольный проверил центр Петербурга в преддверии Евро-2020: нареканий нет

Смольный проверил центр Петербурга в преддверии Евро-2020: нареканий нет
Гигантский флаг ЕВРО-2020 подняли в Санкт-Петербурге у стадиона «Зенита». Фото: скрин Instagram ФК Зенит

Город в целом готов к приему иностранных болельщиков.

В Санкт-Петербурге состоялся очередная проверка центральных районов города в преддверии чемпионата Европы по футболу. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Объезд проходил по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Петроградскому и Центральному. Инспекторов интересовали места проведения основных мероприятий чемпионата, в том числе фан-зону на Конюшенной площади, территории возле объектов спортивной инфраструктуры. В итоге никаких нарушений выявлено не было — город уже готов к приему иностранных болельщиков.

Власти хотят, чтобы поддерживался наведенный порядок на улицах. Уборку должны обеспечить соответствующие ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном разъяснили правила продажи алкоголя во время матчей Евро-2020.

евро-2020 новости СПб Смольный


 

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