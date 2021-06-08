В Мытищах разыскивают медведя, который сбежал из частного гольф-клуба

В подмосковных Мытищах разыскивают медведя, который сбежал из частного гольф-клуба.

Бурый медведь среднего размера сбежал из гольф-клуба ночью. Дикого зверя ищут сотрудники полиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. К поискам подключились сотрудники охотхозяйтсв Мытищинского и Королевского подразделений. Его местонахождение пока не установлено.

Неизвестно, как далеко он мог убежать и представляет ли какую-то угрозу окружающим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что финские пограничники увидели медведя, который отправился на прогулку между границами двух стран. Ему все равно на все ограничения и запреты, введенные в связи с пандемией коронавируса.