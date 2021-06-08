На Саблинской легковушка сбила велосипедиста

На Саблинской легковушка сбила велосипедиста
В аварии пострадал велосипедист. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

О состоянии пострадавшего информация пока что не поступала.

В Петроградском районе сегодня вечером, 8 июня, произошла авария, в результате которой пострадал человек. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улицы Саблинской и улицы Кропоткина. Там легковой автомобиль наехал на велосипедиста. По предварительным данным, мужчина получил травмы, но насколько серьезные – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на мосту Александра Невского произошло сразу три аварии. Кажется, обошлось без пострадавших, но затор образовался серьезный.

велосипед дтп новости СПб Петроградский район


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Саблинской легковушка сбила велосипедиста
В Москве женщину изнасиловали несколько мужчин прямо в электричке
В Петербурге задержали мужчину, разыскиваемого в Австрии за мошенничество
МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с коронавирусом
На мосту Александра Невского произошло сразу три аварии
В Мытищах разыскивают медведя, который сбежал из частного гольф-клуба
В Петербурге суд не стал блокировать контент Dolce&Gabbana
Авиасообщение между Россией и курортами Египта могут возобновить в начале июля