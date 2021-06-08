На Саблинской легковушка сбила велосипедиста

О состоянии пострадавшего информация пока что не поступала.

В Петроградском районе сегодня вечером, 8 июня, произошла авария, в результате которой пострадал человек. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улицы Саблинской и улицы Кропоткина. Там легковой автомобиль наехал на велосипедиста. По предварительным данным, мужчина получил травмы, но насколько серьезные – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на мосту Александра Невского произошло сразу три аварии. Кажется, обошлось без пострадавших, но затор образовался серьезный.