У мемориала «Ополченцы» высадили 50 голубых елей

У мемориала «Ополченцы» высадили 50 голубых елей
Голубые ели высадили у мемориала. Фото: скриншот "Санкт-Петербург"

Деревья посадили волонтеры, которые вызвались помочь с благоустройством поля.

В Ленинградской области у мемориала «Ополченцы» высадили 50 голубых елей в рамках акции, приуроченной к Дню эколога. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что высадкой деревьев занимались волонтеры, которые вооружились лопатами и граблями, чтобы благоустроить поле рядом с мемориалом. Добровольцы выбрали зрелые растения, которым около десяти лет.

«Наши ели высажены в поле. Поле — это солнце. Голубые ели принимают окрас в зависимости от внешних факторов. На солнце они будут ярко выраженного голубого цвета»,

— отметила ландшафтный дизайнер Надежда Маркина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе ко Дню города высадили более 200 тысяч цветов.

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