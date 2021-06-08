У мемориала «Ополченцы» высадили 50 голубых елей

Деревья посадили волонтеры, которые вызвались помочь с благоустройством поля.

В Ленинградской области у мемориала «Ополченцы» высадили 50 голубых елей в рамках акции, приуроченной к Дню эколога. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что высадкой деревьев занимались волонтеры, которые вооружились лопатами и граблями, чтобы благоустроить поле рядом с мемориалом. Добровольцы выбрали зрелые растения, которым около десяти лет.

«Наши ели высажены в поле. Поле — это солнце. Голубые ели принимают окрас в зависимости от внешних факторов. На солнце они будут ярко выраженного голубого цвета»,

— отметила ландшафтный дизайнер Надежда Маркина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе ко Дню города высадили более 200 тысяч цветов.