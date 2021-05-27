В Московском районе ко Дню города высадили более 200 тысяч цветов

В Московском районе Петербурга завершили летнее цветочное оформление ко Дню города.

Район украсили 150 тыс. однолетних цветов, 81 тыс. виолы, 37,4 тыс. тюльпанов, а также примерно 7 тыс. ампельных растений.

Как сообщила пресс-служба Смольного, тюльпаны и петунии уже цветут у Московских ворот. Чуть дальше, между Авиационной улицей и площадью Победы, также в можно увидеть тюльпаны, тысячи петуний, бегоний и кохий. Увидеть цветы можно на Пулковском шоссе напротив ТРЦ «Лето».

Еще 20 тыс. цветов виолы высажены на газонах вдоль дороги в аэропорт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что празднование Дня города в Петербурге пройдет очно с телетрансляциями. Праздничного салюта в городе не будет.

В День города петербуржцам придется гулять с зонтами. Сегодня ожидают дожди и грозы, погода не станет теплее.