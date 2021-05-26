Празднование Дня города в Петербурге пройдет очно

События в честь Дня основания Петербурга, который отмечается 27 мая, пройдут в очном формате с телетрансляциями. Подробности празднования раскрыл первый заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга Федор Болтин.

Так, часть событий в четверг, 27 мая, пройдет офлайн, часть — в формате телетрансляции. Праздничная программа начнется с торжественной церемонии возложения цветов к Медному всаднику и выстрела из пушки Петропавловской крепости.

Как сообщил ТАСС, на следующий день в БКЗ «Октябрьский» на концерте «Песня летит над Невой!» выступят Тамара Гвердцители, Игорь Корнелюк, Татьяна Буланова, Елена Ваенга и другие. Также на Дворцовой площади состоится гала-концерт «Классика на Дворцовой». Из-за пандемии зрителями смогут стать лишь 15 тыс. человек по предварительной регистрации.

Праздничного салюта в честь Дня города в Петербурге не будет. Причиной этого также стало эпидемиологическая обстановка в городе.

Напомним, в четверг движение машин будет ограничено на протяжении трех часов утром. Новые правила будут актуальны 27 мая с 8:30 до 11 часов утра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День города петербуржцам придется гулять с зонтами. Столбики термометров будут показывать от 16 до 18 градусов тепла.