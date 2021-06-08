На Пушкинской на голову прохожей упал элемент здания

На Пушкинской на голову прохожей упал элемент здания
В инциденте никто серьезно не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кажется, женщина не сильно пострадала и отделалась испугом.

В Центральном районе сегодня вечером, 8 июня, женщине на голову упал элемент исторического здания. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на Пушкинской улице возле дома номер 20. Прямо возле магазина «Дикси» на голову женщины посыпалась штукатурка – при том довольно большие куски. Непонятно, насколько сильно она пострадала, но, кажется, отделалась лишь испугом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеходы в Петербурге в двойной опасности из-за электросамокатчиков и падающей штукатурки. С печальной периодичностью жителей Петербурга в этом году начали калечить элекросамокаты и штукатурка. Травмы успел получить уже не один человек.

новости СПб Центральный район штукатурка


 

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