Смотри в оба: пешеходы в Петербурге в двойной опасности из-за электросамокатчиков и падающей штукатурки 

Смотри в оба: пешеходы в Петербурге в двойной опасности из-за электросамокатчиков и падающей штукатурки 
Как петербуржцы паркуют самокаты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Жители Петербурга стали больше рисковать своим здоровьем и жизнью, выходя на тротуары. Две повальные проблемы весны-лета этого года – носящиеся по дорогам электросамокатчики и падающая штукатурка. Горожанам приходится смотреть в оба глаза, чтобы не быть сбитыми и не получить удар по голове.

С печальной периодичностью жителей Петербурга в этом году начали калечить элекросамокаты и штукатурка. Травмы успел получить уже не один человек.

Прокат самокатов в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Ситуация с электросамокатами в Петербурге уже дошла до Следственного комитета. В этом году в Северной столице работать начали несколько сетей шеринга электросамокатов. Транспортное средство, развивающее скорость до 30 км/ч, в аренду можно взять в любом районе Петербурга.

С развитием сети проката элктросамокатов в СМИ день за днем начали появляться сообщения о происшествиях с их участием. Авариям, спровоцированным самокатчикам, уже потерян счет.

Только 5 июня с проспекта Просвещения в больницу увезли пенсионерку, на которую наехал самокат. Он получила перелом позвоночника.

Несколькими днями ранее, 2 июня, на Московском проспекте студент «Политеха» на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка. История обернулась уголовным делом.

Петербургские самокатчики стали чаще наезжать на пешеходов. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В тот же день на Искровском проспекте была сбита семилетняя девочка. Самокатчик с места происшествия скрылся, а ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В первый день лета в Петербурге также был сбит четырехлетний мальчик.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил докладывать ему о всех авариях с участием электросамокатов, в которых пострадали дети.

В начале июля комитет по транспорту отчитался об ужесточении правил для электросамокатов. Утверждалось, что ряд компаний ввели ограничение скорости. В Михайловском и Летнем садах, на «Новой Голландии», а также в ЦПКиО использовать электросамокаты запрещено.

Сегодня в Петербурге в сервисном центре коммерческой структуры по прокату электросамокатов прошел обыск. Изымались предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Именно эта компания предоставила самокаты двум молодым людям, сбившим позже на Невском проспекте мужчину. Видео: ГСУ СК РФ по Петербургу

С фасадов упали куски штукатурки. Фото: группа «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте»

Опасаться петербуржцам на тротуарах в последнее время приходится не только самокатчиков. Для того, чтобы пройти по улице и не покалечиться, теперь следить надо и за фасадами домов. Сообщения о рухнувшей штукатурке в последние недели появляются не реже, чем новости об авариях с участием самокатов.

Только накануне, 6 июня, штукатурка рухнула на проспекте Непокоренных. 2 июня появилась информация об обрушении декоративной лепнины с дома на Среднем проспекте В.О. В апреле на Невском дважды происходило обрушение штукатурки. При этом в одном из случаев кусок обрушился прямо на голову молодому человеку.

Схема действий после обрушения, как правило, одна. Коммунальщики выезжают на место и обстукивают опасные участки. Чиновники же твердят, что предотвратить все подобные происшествия невозможно, поскольку на состояние фасадов влияют погодные условия. К обрушению приводит резкий переход от холода к теплу, а также регулярные дожди.

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