В Петербурге тесты на COVID-19 сдали более 24 тысяч человек

В Петербурге тесты на COVID-19 сдали более 24 тысяч человек
Петербуржцы проходят тесты на коронавирус. Фото: unsplash

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошел 24 254 человека.

Об этом стало известно в среду, 9 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 14 557 раз. Горожане задавали вопросы, связанные с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время. Также Догузова заверила, что в этом году долг туроператоров всего семь миллиардов рублей. Это намного меньше, чем в прошлом году — 44 миллиарда рублей.

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