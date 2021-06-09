В мире коронавирусом заболело почти 175 млн людей

В мире коронавирусом заболело почти 175 млн людей
Число заразившихся КОВИД в Индии за сутки выросло на 819 человек. Фото: Pixabay

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже почти у 175 млн человек.

По данным SCMP на среду, 9 июня, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 174 758 814 человек. При этом справиться с болезнью получилось у 158 478 678 пациентов. Умерли от коронавируса за все время 3 763 113 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 34 242 866 человек, на втором месте Индии — 29 089 069, затем идет Бразилия 17 038 260.

Россия занимает шестое место. В стране коронавирус подхватили 5 156 250 человек, умер 124 895 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Вектор» оценил риск новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса.

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