В среду утром в Петербурге пробки в три балла

В среду утром в Петербурге пробки в три балла
В Петербурге пробки в три балла. Фото: "Яндекс.Пробки"

Сегодня в Петербурге собрались трехбалльные пробки. Утром жители Северной столицы едут на работу.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в среду, 9 июня , к 8:00 ситуация на дорогах города оценивается в 3 балла. При этом, через час, к 9:00 ситуация только усугубиться. Автомобильные пробки достигнут уже четырех баллов. И такая ситуацию продержится вплоть до второй половины дня.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Светлановском проспекте, на Северном проспекте, на проспекте Культуры, на Выборгском шоссе, на проспекте Энгельса, на проспекте Маршала Блюхера, на проспекте Испытателей, на проспекте Непокоренных, на Дворцовой набережной, на Пироговской набережной, на улице Академика Лебедева.

Красные участки также имеются на КАДе, в Выборге, в Всеволожске, в Петергофе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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