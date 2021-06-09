Депутаты собрались в Мариинском дворце – обсудят ярмарки и льготный проезд

Депутаты собрались в Мариинском дворце – обсудят ярмарки и льготный проезд
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

В Петербурге началось очередное заседание Законодательного Собрания. В среду, 9 июня, депутаты обсудят проведение ярмарок в Северной столице, расширение льготного проезда и предельные кадастровые цены на земельные участки.

Всего в повестке на 9 июня, — 15 вопросов. Так, в окончательном, третьем, чтении может быть принят законопроект об уполномоченном по правам ребенка в Петербурге. Документ, в том числе определяет особенности правового положения и регулирует работу детского омбудсмена.

В первом чтении планируют обсудить инициативу о предельных максимальных ценах кадастровых работ в Петербурге.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить доступность проведения кадастровых работ в отношении земельных участков малообеспеченным категориям граждан и защитить граждан от завышения цен на кадастровые работы», — считают авторы законопроекта депутаты Рассудов и Четырбок.

Еще одна инициатива касается порядка организации ярмарок в Петербурге. По словам депутатов, часто ярмарки становятся единственным каналом сбыта продукции для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Парламентарии считают, что в Петербурге катастрофически мало ярмарок. Причина, полагают парламентарии, — в коротком сроке их проведения. Это не более 30 дней в квартал. Этот срок предлагают увеличить в два раза.

Сегодня депутаты также могут принять проект постановления об обращении к губернатору. К Александру Беглову хотят обратиться за расширением перечня автобусных маршрутов и межмуниципальных маршрутов перевозок Ленобласти для некоторых петербуржцев. Речь идет о пенсионерах, а также мужчинах и женщинах, достигших 60 и 55 лет.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутат Борис Вишневский направил запрос в КИО по строительству церкви в Матвеевском саду.

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