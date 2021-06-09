Роскачество установило, какие приложения показывают «гостей» страницы «ВКонтакте»

Роскачество протестировало «гостевые» приложения в социальной сети «ВКонтакте» и определило, что ни одно из них не соответствует заявленным функциям, а кроме того, возможен риск утечки персональных данных.

Специалисты изучили 56 приложений. Так, ни одно из них не прошло тестирование успешно.

Администрация социальной сети объясняет, что узнать «гостей страницы» нереально. Единственное, что они могут, так это представлять опасность для аккаунта пользователя и его личных данных.

Помимо прочего, есть вероятность списания денег со счета. При этом, заполучив персональные данные или деньги пользователя, приложение может просто исчезнуть.

Отмечается, что совсем шпионских программ замечено не было. Однако следует опасаться приложений, которые запрашивают доступ к камере, хранилищу и поиску других аккаунтов на устройстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскачество представило список подержанных смартфонов, которые не рекомендуются к покупке.